Генменеджер «Далласа»: хотим, чтобы Худобин вернулся. Он является важной частью команды

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Даллас Старз» Джим Нилл прокомментировал решение не подписывать новый контракт с голкипером Антоном Худобиным до открытия рынка свободных агентов.

«Ему 34 года. Его ждёт, вероятно, последний контракт, поэтому он хочет протестировать рынок. Я это понимаю. Он заслужил такое право.

Вратарский рынок сейчас достаточно насыщен, и мы будем его анализировать. Мы хотим, чтобы Худобин вернулся, он является важной частью команды, но я понимаю экономическую составляющую. Если он получит лучшее предложение из команды, куда он захочет отправиться, я это пойму. Если так произойдёт, мы всё равно будем уверены в Джейке Эттингере и Бене Бишопе. И мы знаем, что варианты на рынке тоже будут», — приводит слова Нилла пресс-служба лиги.