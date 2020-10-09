Худобин — о «пузыре» НХЛ: хотел бы я ещё жить и играть так? Нет, вообще никак

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин поделился ощущениями от жизни в «пузыре» во время плей-офф Национальной хоккейной лиги.

«Было время, когда не выходили на улицу. Либо игры шли, либо погода резко менялась, никто не хотел заболеть. Бывало, что по пять дней не выходили из гостиницы или же жили по графику «отель – арена, арена – отель». Хотел бы я ещё жить и играть так? Нет, вообще никак. НХЛ всё организовала хорошо, были созданы все условия, но мы ждали только тренировок и игр. У меня нет жены и детей, а у семейных ребят всё намного сложнее. Им было вдвойне тяжело. Я же постоянно общался по телефону с родителями, с друзьями.

Могу сказать, что мы бились до конца. Посмотрите, как наши лидеры бросались под шайбу в овертайме! Как, например, Джо Павелски заблокировал бросок в игре с «Тампой». Играли от сердца, как могли. Многие ребята выходили с травмами как на последний бой. Я тоже играл с травмой. Можно даже сказать, что с двумя. Осложнений и уколов, слава богу, не было», — сказал Худобин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.