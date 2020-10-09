Кравчук: прошедшая неделя в НХЛ стала лучшей в истории родного для меня Башкортостана

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук прокомментировал итоги драфта Национальной хоккейной лиги.
«Как ни странно это прозвучит, но прошедшая неделя в НХЛ стала лучшей в истории родного для меня Башкортостана. Сначала представитель этой республики России — голкипер «Тампы» Андрей Василевский — впервые выиграл Кубок Стэнли, а затем три воспитанника башкирского хоккея — форварды Родион Амиров и Александр Пашин, защитник Шакир Мухамадуллин — были выбраны на драфте НХЛ. Для хоккейного Башкортостана это рекорд и показатель популярности хоккея в республике.
Этот выбор — итог кропотливой работы большого количества клубных специалистов, скаутских бюро данного клуба в Европе и Северной Америке. Каждый в этой вертикали фактически головой отвечает за то, что юниор «икс» сильнее юниора «игрека» и принесет данному клубу больше пользы. Также надо учитывать ситуацию в клубе в конкретный момент — у кого-то намечаются вакансии, например, для правого крайнего форварда с левым хватом, у других проблемы с левым крайним с правым хватом и так далее. Всё это внутренняя работа клуба, которая болельщикам не всегда понятна», — приводит слова Кравчука Russia-Hockey.ru.
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