«Автомобилист» объявил состав на матч с «Металлургом», Литовченко — во втором звене
Екатеринбургский «Автомобилист» объявил состав на встречу с магнитогорским «Металлургом», сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».
Пятёрки выглядят следующим образом:
- Трямкин — Василевский, Макеев — Дацюк — Голышев;
- Дженоуэй — Зборовский, Литовченко — Холланд — Секстон;
- Березин — Мамкин, Бочаров — Куликов — Мэйсек;
- Овчинников — Зайцев, Обидин — Протапович — Плэтт.
Место в воротах займёт Якуб Коварж. Его сменщиком станет Владислав Гросс.
Напомним, что в предыдущем матче екатеринбургский «Автомобилист» дома обыграл нурсултанский «Барыс». Встреча проходила на стадионе «Уралец» и завершилась со счётом 3:2. Шайбами в составе победившей команды отличились Питер Холланд, Брукс Мэйсек и Алексей Макеев.
«Автомобилист» дома переиграл «Барыс»
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