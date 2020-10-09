«Автомобилист» объявил состав на матч с «Металлургом», Литовченко — во втором звене

Екатеринбургский «Автомобилист» объявил состав на встречу с магнитогорским «Металлургом», сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».



Пятёрки выглядят следующим образом:

Трямкин — Василевский, Макеев — Дацюк — Голышев;

Дженоуэй — Зборовский, Литовченко — Холланд — Секстон;

— Холланд — Секстон; Березин — Мамкин, Бочаров — Куликов — Мэйсек;

Овчинников — Зайцев, Обидин — Протапович — Плэтт.

Место в воротах займёт Якуб Коварж. Его сменщиком станет Владислав Гросс.

Напомним, что в предыдущем матче екатеринбургский «Автомобилист» дома обыграл нурсултанский «Барыс». Встреча проходила на стадионе «Уралец» и завершилась со счётом 3:2. Шайбами в составе победившей команды отличились Питер Холланд, Брукс Мэйсек и Алексей Макеев.