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«Чикаго» подписал новый контракт с экс-форвардом «Салавата» Кубаликом

«Чикаго» подписал новый контракт с экс-форвардом «Салавата» Кубаликом
Хоккей / НХЛ 0

«Чикаго Блэкхоукс» подписал новый контракт с 25-летним чешским нападающим Домиником Кубаликом, сообщается на официальном сайте команды.

Соглашение подписано на два сезона. Заработная плата составит $ 3,7 млн.

Кроме того «Блэкхоукс» заключил новый контракт с 26-летним канадским вратарём Малкольмом Суббэном. Соглашение рассчитано на два года с зарплатой $ 850 тыс.

В минувшем сезоне Кубалик принял участие в 68 встречах регулярного чемпионата НХЛ, забросив 30 шайб и сделав 16 результативных передач при показателе полезности «+2» и 16 минутах штрафного времени. В плей-офф чешский нападающий сыграл 9 матчей, забросив 4 шайбы и сделав 4 результативные передачи при показателе полезности «-2» и 4 минутах штрафа.

Кубалик стал первым новичком в истории «Чикаго», который набрал 5 очков в матче плей-офф
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