Капитан «Аризоны» Экман-Ларссон останется в команде

Капитан «Аризоны Койотс» 29-летний защитник Оливер Экман-Ларссон останется в команде, сообщил известный инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».



«Он остаётся», — приводит слова агента шведского хоккеиста Кевина Эппа журналист.



Считалось, что «Аризона» может пойти на обмен капитана, чтобы снизить расходы, поскольку финансовое положение команды ухудшилось на фоне пандемии. Кроме того, недавно клуб лишился двух драфт-пиков за незаконное тестирование игроков до драфта. Контракт шведа с кэпхитом $ 8,25 млн действует до окончания сезона-2026/2027.



Сообщалось, что 29-летний защитник останется в «Аризоне», если до открытия рынка свободных агентов (9 октября) его не обменяют в «Бостон Брюинз» или «Ванкувер Кэнакс».

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