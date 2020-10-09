Ротенберг: СКА играет в современный хоккей

Исполняющий обязанности главного тренера ХК СКА Роман Ротенберг подвёл итоги встречи с «Сочи» (4:3).



«Хотел бы поблагодарить наших болельщиков и наших врачей, они работают ради нас, им сложно, но мы верим, что скоро всё наладится. Сыграли сегодня здорово, выполнили наше задание. Ребята молодцы, сражались, в меньшинстве сыграли блестяще, первые десять минут мы увидели качественный хоккей. Дальше, конечно, было тяжелее: функционально не все восстановились. Тем важнее победа, которая нужна была нам. Все работают на полную, тренерский штаб проводит огромную работу. Наши воспитанники — красавцы, доказали, что они достойны играть за СКА. Показали молодой, дерзкий хоккей, мы очень довольны победой, всех благодарим за поддержку. Посвящаем победу всем заболевшим, ждём скорейшего возвращения, нам это очень важно.



Два пропущенных гола в конце — следствие расконцентрации? Мы стремились добавлять. Функционалка подвела. До матча с «Магниткой» одна тренировка была, мы смогли присутствовать лишь на раскатке. До сегодняшнего матча было две тренировки, этого пока недостаточно, чтобы держать темп КХЛ весь матч. Мы играем в современный хоккей, стараемся играть пять в обороне, пять в атаке — так называемый тотальный хоккей. Мы будем так и дальше играть. Где-то функциональных кондиций не хватает, это объективные причины, от игроков потребовались усилия. Что касается пропущенных голов, то я соглашусь, что это потеря концентрации. Это недопустимо, но мы должны с понимаем к этой ситуации отнестись. Чтобы выйти в оптимальную форму, нам нужно больше тренировок. К игре с «Динамо» будет больше игроков основы.



Тренин в большинстве вместо Вея? Тренин хорошо играет под воротами, создаёт трафик, чего нам не хватало в прошлой игре. Против нас играют вратари высокого уровня, поэтому, чтобы таким вратарям забивать, нужны игроки под воротами. Бурдасов забил, Тренин помог, наша бригада реализации лишнего сработала великолепно, мы очень рады, что Тренин внёс большой вклад.



Отсутствующие игроки? Мы будем смотреть по тренировочному процессу. Те, кто играл, заслужили место в составе. Будут играть все сильнейшие. Молодые доказывают, что достойны играть, они играют на максимуме. Хоккей — игра ошибок, однако наши молодые успевают исправлять свои ошибки и своей страстью доказывают, что они имеют возможность играть здесь», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Владислав Лебеденко.

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