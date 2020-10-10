Лебрюн: переход Крюга в «Сент-Луис» не исключает возможности подписания Пьетранджело

Журналист The Athletic Пьер Лебрюн выразил мнение о подписании «Сент-Луис Блюз» 7-летнего соглашения с экс-защитником «Бостон Брюинз» Тори Крюгом, а также рассказал о возможном дальнейшем развитии событий по контракту с защитником Алексом Пьетранджело, вышедшим на рынок свободных агентов.

«Не думайте, что теперь для Алекса Пьетранджело закрыты двери в «Сент-Луис». Конечно, я думаю, что подписание Круга застало его врасплох. С другой стороны, «синие», вероятно, чувствовали, что не могут ждать слишком долго и упускают возможность заменить его игроком топ-класса. Очевидно, сейчас «Вегас» — отличный вариант для Пьетранджело», — написал Лебрюн в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что Алекс Пьетранджело хотел получить долгосрочный контракт от «Сент-Луиса» с зарплатой $ 9,25 млн за сезон. Напомним, что контракт с Крюгом подписан на 7 лет на общую сумму в $ 45,5 млн ($6,5 млн в год).