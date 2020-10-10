Вайсфельд: состав «Спартака» несбалансирован. У клуба возникла вратарская проблема

Хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал выступления «Спартака» в нынешнем сезоне. В 13 матчах столичный клуб набрал 10 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

«У красно-белых неожиданно возникла вратарская проблема. Они никак не могут определиться с ярко выраженным первым номером. В последнем матче с «Локомотивом» ворота вообще Трушков защищал. Кстати, хорошо сыграл. Но сразу возникают вопросы. Если это уровень Александра — одно, а если он просто на эмоциях выдал классный матч — совсем другое. Опять же, надо проверять, давать ему время. Хотя мне лично Трушков всегда нравился.

Вторая проблема — состав несбалансирован. Уровень нескольких лидеров значительно превосходит остальных игроков. Когда игра у лидеров не идет или они по каким-то причинам пропускают матчи, «Спартак» сразу проваливается. Помните, как здорово красно-белые разыгрывали большинство на старте чемпионата? А стоило ведущим игрокам сесть на карантин, всё сразу исчезло. Налицо прямая зависимость. А сильная команда должна и в отсутствие звёзд набирать очки.

На проигрыш — 1:7 в матче с «Йокеритом» особо ориентироваться не стоит. Такие провалы у всех бывают. Но показательно, что много голов спартаковцы пропустили со своего «пятачка». Тут тоже дисбаланс — оборона «Спартака» явно уступает нападению.

Взять их ведущего защитника Эмиля Юсе. Швед силён в большинстве, много очков там набирает, хорошо держит шайбу… Но при игре в обороне у него возникают проблемы. Возьмите матч с ярославцами. Коршков спартаковца продавил, вылез на ворота, словно Юсе перед ним вообще не было. Эмиль — хороший диспетчер, но в отборе шайбы не силен, потому у него и статистика такая. С одной стороны, один из лучших защитников-бомбардиров КХЛ, с другой — «минус шесть» по полезности. Набирает очки в основном в большинстве, а в равных составах пропускает», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».