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Игроки «Ак Барса» Зарипов, Доус, Викстранд и Рейдеборн пропустят татарстанское дерби

Игроки «Ак Барса» Зарипов, Доус, Викстранд и Рейдеборн пропустят татарстанское дерби
Хоккей / КХЛ 0

Казанский «Ак Барс» на своей официальной странице в «Твиттере» объявил состав на встречу с нижнекамским «Нефтехимиком». В заявку казанского клуба на матч вновь не попали Найджел Доус, Данис Зарипов, Микаэль Викстранд, Кирилл Петров и Адам Рейдеборн.

Стоит отметить, что 18-летний форвард Савелий Кувардин проведёт матч в качестве защитника.

  • Лямкин — Юдин, Азеведо — Кормье — Да Коста;
  • Яруллин — Журавлёв, Галиев — Галимов — Воронков;
  • Лучевников — Педан, Бурмистров — Глухов — Фисенко;
  • Кувардин — Мужиков, Емец — Хованов — Марушев.

Место в воротах займёт Тимур Билялов. Его сменщиком станет 18-летний Артур Ахтямов.

Напомним, перед встречей с «Салаватом Юлаевым» 5 октября казанский клуб подтвердил наличие симптомов ОРВИ у нескольких игроков и представителей тренерского штаба.

«Ак Барс» подтвердил наличие симптомов ОРВИ у нескольких игроков, вызваны игроки из ВХЛ
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