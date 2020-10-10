Игроки «Ак Барса» Зарипов, Доус, Викстранд и Рейдеборн пропустят татарстанское дерби
Казанский «Ак Барс» на своей официальной странице в «Твиттере» объявил состав на встречу с нижнекамским «Нефтехимиком». В заявку казанского клуба на матч вновь не попали Найджел Доус, Данис Зарипов, Микаэль Викстранд, Кирилл Петров и Адам Рейдеборн.
Стоит отметить, что 18-летний форвард Савелий Кувардин проведёт матч в качестве защитника.
- Лямкин — Юдин, Азеведо — Кормье — Да Коста;
- Яруллин — Журавлёв, Галиев — Галимов — Воронков;
- Лучевников — Педан, Бурмистров — Глухов — Фисенко;
- Кувардин — Мужиков, Емец — Хованов — Марушев.
Место в воротах займёт Тимур Билялов. Его сменщиком станет 18-летний Артур Ахтямов.
Напомним, перед встречей с «Салаватом Юлаевым» 5 октября казанский клуб подтвердил наличие симптомов ОРВИ у нескольких игроков и представителей тренерского штаба.
«Ак Барс» подтвердил наличие симптомов ОРВИ у нескольких игроков, вызваны игроки из ВХЛ
- 10 октября 2020
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