Игроки «Ак Барса» Зарипов, Доус, Викстранд и Рейдеборн пропустят татарстанское дерби

Казанский «Ак Барс» на своей официальной странице в «Твиттере» объявил состав на встречу с нижнекамским «Нефтехимиком». В заявку казанского клуба на матч вновь не попали Найджел Доус, Данис Зарипов, Микаэль Викстранд, Кирилл Петров и Адам Рейдеборн.



Стоит отметить, что 18-летний форвард Савелий Кувардин проведёт матч в качестве защитника.

Лямкин — Юдин, Азеведо — Кормье — Да Коста;

Яруллин — Журавлёв, Галиев — Галимов — Воронков;

Лучевников — Педан, Бурмистров — Глухов — Фисенко;

Кувардин — Мужиков, Емец — Хованов — Марушев.

Место в воротах займёт Тимур Билялов. Его сменщиком станет 18-летний Артур Ахтямов.

Напомним, перед встречей с «Салаватом Юлаевым» 5 октября казанский клуб подтвердил наличие симптомов ОРВИ у нескольких игроков и представителей тренерского штаба.