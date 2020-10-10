Артём Сергеев — о матче с «Салаватом»: набрал по очку за каждый проведённый здесь год
Защитник ЦСКА Артём Сергеев поделился впечатлениями от встреч с уфимским «Салаватом Юлаевым» (4:2). Хоккеист набрал 2 (1+1) очка в матче.
«Хорошая игра. В принципе, что от Уфы ждали, то и получили. Тяжёлая арена, чтобы играть на выезде. Но все — молодцы, справились и взяли два очка.
Встреча не то чтобы принципиальная. Но провёл в Уфе два хороших года, поэтому дополнительные эмоции были. Получается, набрал по очку за каждый проведённый здесь год. Трибуны встретили отлично. Когда удалился, не освистывали. После матча подъехал к фан-сектору — поблагодарили, похлопали», — приводит слова Сергеева пресс-служба московской команды.
Напомним, Сергеев с 2018 года выступал за «Салават Юлаев». По окончании сезона-2019/2020 защитник перешёл в ЦСКА.
ЦСКА подписал однолетний контракт с защитником Артёмом Сергеевым
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