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Экс-одноклубник Варламова вратарь Грайсс подписал контракт с «Детройтом» на $ 7,2 млн

Экс-одноклубник Варламова вратарь Грайсс подписал контракт с «Детройтом» на $ 7,2 млн
Хоккей / НХЛ 0

Немецкий голкипер Томас Грайсс подписал контракт с «Детройт Ред Уингз», сообщает известный инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».

Соглашение с 34-летним вратарём заключено на два года. В среднем за сезон Грайсс будет получать $ 3,6 млн. Общая сумма сделки составит $ 7,2 млн.

Напомним, с 2015 года немецкий голкипер выступал за «Нью-Йорк Айлендерс». В минувшем сезоне принял участие в 31 встрече регулярного чемпионата НХЛ, одержав победу в 16 из них. Процент отражённых бросков составил 91,5. Голкипер пропускал 2,74 шайбы за матч. В плей-офф сезона-2019/2020 Томас провёл 4 матча, в то время как его партнёр по команде Семён Варламов — 20.

Сообщалось, что «Айлендерс» могут обменять Варламова и переподписать контракт с Грайссом.

«Айлендерс» могут обменять Варламова и подписать новый контракт с Грайссом
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