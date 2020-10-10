Экс-одноклубник Варламова вратарь Грайсс подписал контракт с «Детройтом» на $ 7,2 млн
Немецкий голкипер Томас Грайсс подписал контракт с «Детройт Ред Уингз», сообщает известный инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».
Соглашение с 34-летним вратарём заключено на два года. В среднем за сезон Грайсс будет получать $ 3,6 млн. Общая сумма сделки составит $ 7,2 млн.
Напомним, с 2015 года немецкий голкипер выступал за «Нью-Йорк Айлендерс». В минувшем сезоне принял участие в 31 встрече регулярного чемпионата НХЛ, одержав победу в 16 из них. Процент отражённых бросков составил 91,5. Голкипер пропускал 2,74 шайбы за матч. В плей-офф сезона-2019/2020 Томас провёл 4 матча, в то время как его партнёр по команде Семён Варламов — 20.
Сообщалось, что «Айлендерс» могут обменять Варламова и переподписать контракт с Грайссом.
«Айлендерс» могут обменять Варламова и подписать новый контракт с Грайссом
- 10 октября 2020
-
18:53
-
18:36
-
18:24
-
17:59
-
17:48
-
17:17
-
16:58
-
16:45
-
16:39
-
16:18
-
15:47
-
15:04
-
14:53
-
14:44
-
13:52
-
13:15
-
13:08
-
12:45
-
12:29
-
11:53
-
11:35
-
10:55
-
10:46
-
10:39
-
09:51
-
09:27
-
08:47
-
08:30
-
06:30
-
06:21
-
06:08
-
05:52
-
05:29
-
02:14
-
01:17
Партнерский контент