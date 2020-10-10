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Хартли: после коронавируса Буше вернулся в хорошей форме

Хартли: после коронавируса Буше вернулся в хорошей форме
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи с «Сибирью» (4:0).

«Мы провели шикарную игру. С учётом того что мы не играли неделю, всегда есть переживания, как команда выйдет на игру: у нас было два полноценных выходных, затем три дня тренировок. Знали, что «Сибирь» — трудолюбивая команда, давили на них. Забросили две шайбы в начале и контролировали матч. Бобков — красавец. Два важных гола в большинстве и хорошая игра в целом всей команды предопределили исход.

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Покка? Покка тренируется с командой, но всё в руках докторов. Мы должны ждать их решения. Он близок к возвращению. Если бы сейчас шли игры плей-офф, он бы уже играл. Пока идёт регулярка, а наши защитники смотрятся неплохо, стоит играть такой обоймой. Пока он восстанавливается.

Буше? Он в очень хороших кондициях. Буше потрясающе смотрится, у нас есть к нему полный кредит доверия. После перенесённого коронавируса он вернулся в хорошей форме», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Владислав Лебеденко.

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