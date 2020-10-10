Хартли: после коронавируса Буше вернулся в хорошей форме

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи с «Сибирью» (4:0).
«Мы провели шикарную игру. С учётом того что мы не играли неделю, всегда есть переживания, как команда выйдет на игру: у нас было два полноценных выходных, затем три дня тренировок. Знали, что «Сибирь» — трудолюбивая команда, давили на них. Забросили две шайбы в начале и контролировали матч. Бобков — красавец. Два важных гола в большинстве и хорошая игра в целом всей команды предопределили исход.
Удаление за нарушение процедуры вбрасывания? Нам придётся больше смотреть КХЛ-ТВ, как и вам.
Покка? Покка тренируется с командой, но всё в руках докторов. Мы должны ждать их решения. Он близок к возвращению. Если бы сейчас шли игры плей-офф, он бы уже играл. Пока идёт регулярка, а наши защитники смотрятся неплохо, стоит играть такой обоймой. Пока он восстанавливается.
Буше? Он в очень хороших кондициях. Буше потрясающе смотрится, у нас есть к нему полный кредит доверия. После перенесённого коронавируса он вернулся в хорошей форме», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Владислав Лебеденко.
- 10 октября 2020
-
20:35
-
20:25
-
20:18
-
20:15
-
19:51
-
19:47
-
19:31
-
19:25
-
18:53
-
18:36
-
18:24
-
17:59
-
17:48
-
17:17
-
16:58
-
16:45
-
16:39
-
16:18
-
15:47
-
15:04
-
14:53
-
14:44
-
13:52
-
13:15
-
13:08
-
12:45
-
12:29
-
11:53
-
11:35
-
10:55
-
10:46
-
10:39
-
09:51
-
09:27
-
08:47