Хартли: после коронавируса Буше вернулся в хорошей форме

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи с «Сибирью» (4:0).



«Мы провели шикарную игру. С учётом того что мы не играли неделю, всегда есть переживания, как команда выйдет на игру: у нас было два полноценных выходных, затем три дня тренировок. Знали, что «Сибирь» — трудолюбивая команда, давили на них. Забросили две шайбы в начале и контролировали матч. Бобков — красавец. Два важных гола в большинстве и хорошая игра в целом всей команды предопределили исход.

Удаление за нарушение процедуры вбрасывания? Нам придётся больше смотреть КХЛ-ТВ, как и вам.



Покка? Покка тренируется с командой, но всё в руках докторов. Мы должны ждать их решения. Он близок к возвращению. Если бы сейчас шли игры плей-офф, он бы уже играл. Пока идёт регулярка, а наши защитники смотрятся неплохо, стоит играть такой обоймой. Пока он восстанавливается.



Буше? Он в очень хороших кондициях. Буше потрясающе смотрится, у нас есть к нему полный кредит доверия. После перенесённого коронавируса он вернулся в хорошей форме», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Владислав Лебеденко.