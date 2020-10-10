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Бывший защитник «Ванкувера» Стечер подписал двухлетний контракт на $ 3,4 млн с «Детройтом»

Бывший защитник «Ванкувера» Стечер подписал двухлетний контракт на $ 3,4 млн с «Детройтом»
Хоккей / НХЛ 0

Защитник Трой Стечер подписал контракт с «Детройт Ред Уингз», сообщает официальная страница «красных крыльев» в «Твиттере».

26-летний канадец подписал двухлетнее соглашение, по которому он будет получать $ 1,7 млн за сезон. Общая сумма сделки составит $ 3,4 млн.

Минувший сезон Стечер провёл в «Ванкувер Кэнакс», за который выступал с сезона-2016/2017. В 2018 году защитник подписал двухлетний контракт на $ 4,65 млн. Средняя годовая зарплата канадца составляла $ 2,325 млн.

В регулярном чемпионате Стечер принял участие в 69 матчах, набрав 17 (5+12) очков при показателе полезности «+10» и 32 минутах штрафного времени. В плей-офф защитник провёл 17 встреч, забросив две шайбу и сделав одну результативную передачу при показателе полезности «+9» и 10 минутах штрафа.

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