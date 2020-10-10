41-летний Марло вернётся в «Сан-Хосе» и получит возможность побить рекорд Горди Хоу

Нападающий Патрик Марло близок к подписанию контракта с «Сан-Хосе Шаркс», сообщает канадский журналист Дэвид Паньотта на своей странице в «Твиттере».
Напомним, что Марло был выбран в первом раунде драфта-1997 под общим вторым номером «Сан-Хосе», в котором выступал на протяжении 19 сезонов подряд. В сезоне-2015/2016 Патрик набрал 1000-е очко и вместе с «Сан-Хосе» впервые добрался до финала Кубка Стэнли, где «Шаркс» уступили в шести матчах «Питтсбург Пингвинз».
После 19 сезонов и 1493 матчей в составе «акул» 2 июля 2017 года 37-летний Марло подписал трёхлетний контракт с «Торонто Мейпл Лифс» на общую сумму $ 18,75 млн. Летом 2019 года Патрик покинул «Торонто» и вернулся в родной клуб.
В прошедшем сезоне нападающий принял участие в 66 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 11 шайб и сделал 11 результативных передач.
У 41-летнего Марло есть возможность побить рекорд Горди Хоу по сыгранным матчам в регулярке. Для этого ему будет достаточно провести 45 игр. Рекорд Хоу составляет 1767 матчей.
- 10 октября 2020
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