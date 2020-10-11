Сакик: подписание Бураковски было приоритетом «Колорадо» в это межсезонье

Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Джо Сакик прокомментировал продление контракта с нападающим Андре Бураковски.
«Подписание Андре было нашим приоритетом в это межсезонье. Он отлично вписался в команду и стал важной частью наших успехов в этом сезоне. Это очень техничный игрок, который помогает нашей команде играть результативнее и быстрее. И мы рады заключить с ним двухлетний контракт», — цитирует Сакика пресс-служба НХЛ.
В прошедшем сезоне Бураковски установил личный рекорд результативности. В 58 встречах регулярного чемпионата он набрал 45 очков, забросив 20 шайб и сделав 25 результативных передач при показателе полезности «+11» и 22 минутах штрафного времени. Швед сыграл 15 матчей в плей-офф, записав на свой счёт семь шайб и 10 результативных передач при показателе полезности «+7» и четырёх минутах штрафа.
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