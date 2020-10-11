Светлов: у «Амура» есть все возможности для конкуренции и борьбы за плей-офф

Главный тренер «Амура» Сергей Светлов оценил результаты команды на старте регулярного чемпионата КХЛ.
«Этот чемпионат очень плотный, все матчи — в одну шайбу. Нас ждут «Витязь», «Ак Барс» и «Сочи», каждой команде очки нужны. Понятно, турне будет интересным и тяжёлым. Если учесть и последующую домашнюю серию, проведем семь матчей за 13 дней. Для нас это пик календаря, в том числе в плане требований к функциональной подготовке. Если она восстановлена, то отрезок должен получиться качественным.
Выводы будем делать в конце февраля по итогам регулярного чемпионата. Сейчас можно сказать, что в «Амуре» здоровый коллектив и хорошие хоккеисты. Эпидемия и шесть проигрышей на старте не выбили команду из равновесия, работаем. Есть все возможности для конкуренции и борьбы за плей-офф», — цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.
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