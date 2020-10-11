Секстон: Дацюк особенный. Хотел бы понять, как он так играет в 42 года

Нападающий «Автомобилиста» Дэн Секстон поделился впечатлениями от игры партнёра по команде Павла Дацюка.

«В прошлом сезоне сыграть в одном звене не получилось, но я мечтал выйти вместе с ним, ведь это большая честь, он один из лучших хоккеистов всех времен. Сейчас мы вместе провели несколько матчей. Считаю, с ним легко играть. Он умный и всегда знает, что делать в той или иной ситуации. Нам повезло, что Павел играет в нашей команде и помогает побеждать.

Раскрыл ли он секрет, как можно так играть в 42 года? Нет, но я очень хочу понять, как он это делает. Мне 42 исполнится через девять лет. Невероятно, что в этом возрасте можно так играть. Павел в отличной физической форме, прекрасно выступает. Наверное, он просто особенный. На такое далеко не каждый способен", — приводят слова Секстона «Известия».