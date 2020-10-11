«Вашингтон» подписал контракт с экс-форвардом «Нэшвилла»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Даниэлем Карром. Соглашение с 29-летним канадцем рассчитано на один год и носит двухсторонний характер. Годовая зарплата игрока в НХЛ составит $ 700 тыс., в АХЛ — $ 415 тыс.

В минувшем сезоне Карр в составе «Нэшвилл Предаторз» провёл 11 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Он забросил одну шайбу при показателе полезности «-5» и 4 минутах штрафного времени.

За карьеру в НХЛ форвард провёл 111 матчей. Он забросил 16 шайб и отдал 20 результативных передач при показателе полезности «0» и 26 минутах штрафа. Ранее он выступал за «Монреаль Канадиенс» и «Вегас Голден Найтс».

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