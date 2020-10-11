Задоров: Панарин мне пока не звонил. Может, ревнует, что я теперь буду играть с Кейном?

Защитник Никита Задоров прокомментировал свой обмен из «Колорадо Эвеланш» в «Чикаго Блэкхоукс».
«Панарин мне пока с поздравлениями не звонил. Может, он ревнует, что я теперь буду играть с Патриком Кейном? Если серьёзно, то я знал, что «Чикаго» сделал предложение «Колорадо» два дня назад. Процесс шёл, тут уже зависело от нас. И мы решили согласиться на этот обмен. Никаким сюрпризом это не стало. Кстати, они предлагали обмен с участием меня ещё на прошлом драфте, но «Колорадо» отказался. А в этой ситуации они поняли, что нужно попробовать ещё раз. И теперь у них получилось.
Больше этот обмен произошел из-за моих амбиций. Я считаю, что хочу и могу играть больше. И вот «Чикаго» меня видит в лучшей роли, чем тренеры «Колорадо». Все-таки больше из-за этого.
Операция? Я к декабрю восстановлюсь на 100 процентов. Кисть стала только сильнее, меня зашили хорошо, просверлили как надо. Операцию делал лучший доктор. Никаких проблем у меня уже не будет», — приводит слова Задорова пресс-служба НХЛ.
- 11 октября 2020
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