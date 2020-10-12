«Салават» вывел из списка травмированных 10 игроков. Хартикайнен и Гранлунд выздоровели
Десять игроков уфимского «Салавата Юлаева» перед встречей с нурсултанским «Барысом» выведены из списка травмированных, сообщает «ГорОбзор.ру».
Отмечается, что в строй вернулись следующие хоккеисты: Эдуард Гиматов, Маркус Гранлунд, Владимир Жарков, Сакари Маннинен, Григорий Панин, Артём Пименов, Владислав Сухачёв, Егор Сучков, Теэму Хартикайнен, Пётр Хохряков.
В списке травмированных остались только форвард Никита Сошников и голкипер Дмитрий Брагинский.
Напомним, что ранее сообщалось о выздоровлении Юхи Метсолы, Павла Коледова, Данила Башкирова, Александра Кадейкина, Владислава Картаева и Вячеслава Солодухина.
Напомним, сегодня, 12 октября, «Салават Юлаев» сыграет с «Барысом» в Уфе. Матч начнётся в 14:30 мск.
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