Экс-форвард «Баффало» Джимми Веси подписал контракт с «Торонто» на 1 год и $ 900 тыс.

Бывший нападающий «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Джимми Веси подписал контракт с «Торонто Мэйпл Лифс», сообщается на официальном сайте канадского клуба.
27-летний американец заключил с «Торонто» однолетнее соглашение с зарплатой $ 900 тыс.
В минувшем сезоне Веси выступал за «Баффало». Нападающий принял участие в 64 встречах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 20 (9+11) очков.
Напомним, что в «Сэйбрз» американец был обменян из «Рейнджерс» летом 2019 года. В «Нью-Йорк» Веси пришёл из студенческого хоккея, где выступал до 23 лет. В регулярном чемпионате сезона-2017/2018 форвард сыграл в 79 матчах, заработав 28 (17+11) баллов при показателе полезности «-18» и 20 минутах штрафного времени.
Примечательно, что в 2016 году «Сэйбрз» выменяли права на Веси из «Нэшвилл Предаторз», однако тогда американский форвард не захотел играть за клуб и заключил контракт с «синерубашечниками».
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