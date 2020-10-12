Генменеджер «Сэйбрз» — о переходе Холла: нам нужны игроки, которые хотят быть в «Баффало»

Генеральный менеджер «Баффало Сэйбрз» Кевин Адамс прокомментировал переход Тейлора Холла в команду.



«Перед открытием окна переходов я ясно дал понять агенту Даррену Феррису, что нам нужны игроки, которые хотят быть здесь. Мы хотим, чтобы игроки были скромными и голодными до побед, чтобы они хотели быть частью чего-то особенного. Если они не подходили под эти критерии, мы прекращали переговоры. Но очень быстро стало ясно, что интерес есть, что Тейлор заинтересован в том, чтобы быть здесь, быть частью чего-то особенного. Так мы и пришли к переходу. Это захватывающе.



Нам очень повезло здесь, в Баффало, иметь одного из элитнейших центровых (речь идёт о капитане команды Джеке Айкеле — Прим. «Чемпионата). Теперь к нам пришёл один из элитнейших вингеров. Мы потрясены его потенциалом.



То, что контракт подписан всего на один год, не значит, что нам нужен только один год с Холлом. Мы верим в Тейлора как в игрока и как в личность. Надеемся, что это превратится в долгосрочные отношения для обеих сторон. Увидим, к чему это приведёт, но мы дали всё друг другу понять.



Главный тренер Ральф Крюгер с нынешним составом даст нам возможность добиться наилучшего результата. Мы потратили много времени за последние пару дней на переговоры. Я и Ральф открыто и честно общались с Тейлором и его представителями. Так что я очень рад подписанию. Эта сделка колоссально важна», — приводит слова Адамса пресс-служба НХЛ.

Тейлор Холл подписал 1-летний контракт с «Баффало» на сумму $ 8 млн