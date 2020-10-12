Заварухин — о матче с «Торпедо»: понравилось, как ребята вели себя на лавке

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (2:3).

«Хорошая игра. Где-то даже владели инициативой, имели хорошие моменты. При счёте 2-1 имели два неплохих момента, но не реализовали и получили в обратную сторону. Не забиваешь ты — забивают тебе. Понятно, нужно решать игру в неравных состав. Пробуем другие сочетания. Пока всё довольно тяжело идёт, но, надеюсь, всё будет нормально. У нас сегодня была команда. Понравились ребята и на лавке, и в бою. Если будем двигаться в этом правильном направлении, появится результат. График матчей влияет на физическое состояние команды. Физиологию ещё никто не обманул. Всё равно не хватало быстроты в завершении.

«Сибирь» снова пропустила две шайбы за одну минуту? Где-то потеряли концентрацию и неправильно сыграли в средней зоне. Это необязательные голы.

Реально ли найти замену Эрику О’Деллу? На сегодня нереально. Такие вопросы лучше задавать генеральному менеджеру», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.