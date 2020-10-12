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Шипачёв: «Динамо» билось за Крикунова. Здоровья нашему главному тренеру

Шипачёв: «Динамо» билось за Крикунова. Здоровья нашему главному тренеру
Хоккей / КХЛ 0

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (4:3).

«Очень рад приехать в Питер, где произошло много приятных моментов в моей жизни. Очень приятно выиграть сегодня и набрать два очка. Не играл в предыдущем матче и хотел помочь команде. Хотелось бы пожелать здоровья нашему главному тренеру Владимиру Васильевичу Крикунову. Сейчас нелёгкая ситуация у него, но мы бились командой за него. Бились и за Юрия Ивановича Бабенко, поздравляю его с первой победой. Мы старались.

Да, тренерский штаб нам тоже говорил сегодня про восемь поражений от СКА. Хотелось выиграть. Надеюсь, что с этой победой команде придёт большая уверенность и дальше мы будем играть ещё лучше», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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