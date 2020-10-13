Ахтямов — о дебюте в КХЛ: в эпизоде с буллитом перехитрил Шиксатдарова и Вайсфельда

18-летний вратарь «Ак Барса» Артур Ахтямов прокомментировал свой дебют в КХЛ в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (2:3 ОТ). Уже через несколько секунд после выхода на лёд Ахтямов отразил буллит в исполнении Ильдара Шиксатдарова.
«Он получился совсем неожиданным. В начале второго периода матча в Нижнекамске Тимур Билялов получил травму, но на несколько минут задержался в воротах, дав мне время размяться. Спасибо Тимуру – эти минуты помогли чуть-чуть разогреться, тем более что через несколько смен в наши ворота назначили буллит.
Очень рад, что в первом эпизоде КХЛ мне удалось перехитрить Шиксатдарова – он здорово убрал шайбу под неудобную руку, но я был готов к этому финту. Получается, что в хоккейном плане перехитрил и Вайсфельда, который, как старшие ребята рассказывали, был одним из лучших арбитров и никогда не поддавался ни на какие трюки.
В чём перехитрил Вайсфельда? Я совсем не был спокоен – наоборот, внутри трясло! Но один из главных вратарских законов – не показывать своё волнение, чтобы команда чувствовала себя спокойно, а соперники, наоборот, дёргались. Вообще для голкипера психология – один из главных факторов», – цитирует Ахтямова Russia-Hockey.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
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