Якубов: «Трактор» – хорошая, организованная команда. Больше трёх шайб они не пропускают

Генеральный менеджер «Ак Барса» и исполняющий обязанности тренера Рафик Якубов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором», который пройдёт сегодня, 13 октября, в Казани. Начало — в 19:00 мск.
«Готовимся по плану, тренерский штаб «Ак Барса» постоянно на связи с Сергеем Васильевичем Душкиным, обсуждают и тренировку, и состав на матч. «Трактор» – хорошая, организованная команда, умеет играть в обороне. Больше трёх шайб они не пропускают. В межсезонье «Трактор» прибрёл хорошего вратаря, он удачно играет.
Стал ли я более комфортно себя ощущать на лавке? Нет, конечно. Это сложная работа, постоянно надо быть в теме. Но жизнь заставляет, что поделать. Ждём скорейшего выздоровления тренерского штаба.
Два матча за два дня? Непривычно, конечно. Когда сыграем, тогда сможем сказать, как справились. Для ротации пока нет возможностей», – цитирует Якубова пресс-служба казанского клуба.
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