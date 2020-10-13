Задоров: у меня бабушка 40 лет работала, и у неё пенсия 10 тысяч рублей. Как на это жить?

Защитник «Чикаго Блэкхоукс» Никита Задоров рассказал о своей гражданской позиции.
«Я просто хочу, чтобы этот мир был лучше. Чтобы страна, в которой я родился, была лучше. У меня половина родни из Беларуси, из Минска и Бобруйска, я хочу, чтобы и там жилось лучше. Хочу, чтобы люди не воевали, а просто хорошо жили. Это главная цель моих высказываний.
У каждого своё мнение. Я же своё никому не навязываю, говорю то, что думаю. Видел, что иногда Кожевников высказывается против меня и Панарина. Я понимаю его, он думает по-другому. Я не буду за это его хейтить, это его политическая и социальная позиция. Но когда люди переходят на личности, задевают меня тем, что я ничего не добился и плохо играю, то это другое. В этом случае могу ответить.
У бабушек в Тюмени нет YouTube. Я не хочу сравнивать Россию с Америкой, это больная для всех тема. Но социалка в этих странах разная. У меня бабушка 40 лет работала, и у неё пенсия 10 тысяч рублей. Как на это жить? Но когда есть коррупция и с ней ничего не делается, то это уже другой вопрос», — цитирует Задорова Sport24.
С 2015 года Задоров выступал за «Колорадо Эвеланш». В сезоне-2019/2020 игрок провёл за «Колорадо» 64 матча и набрал в них 13 очков, забросив четыре шайбы и отдав девять голевых передач при показателе полезности "+6". Всего за время заокеанской карьеры Задоров отыграл 356 матчей и набрал в них 75 (22+53) при полезности "-10". На прошлой неделе Никиту обменяли в «Чикаго».
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