18-летний Артур Ахтямов займёт место в воротах «Ак Барса» на матч с «Трактором»

«Ак Барс» объявил состав на встречу с челябинским «Трактором», сообщается на официальной странице казанской команды в «Твиттере».

Пятёрки выглядят следующим образом:

Юдин — Педан, Азеведу — Кормье — Да Коста;

Яруллин — Журавлёв, Галиев — Галимов — Воронков;

Лучевников — Фазылзянов, Кувардин — Глухов — Фисенко;

Мужиков, Галимзянов, Емец — Бурмистров — Марушев.

Место в воротах займёт 18-летний Артур Ахтямов. Его сменщиком станет 20-летний Амир Мифтахов.

Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.