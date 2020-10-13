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«Ак Барс» — «Трактор». Платная прямая трансляция
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18:50 Мск
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18-летний Артур Ахтямов займёт место в воротах «Ак Барса» на матч с «Трактором»

18-летний Артур Ахтямов займёт место в воротах «Ак Барса» на матч с «Трактором»
Хоккей / КХЛ 0

«Ак Барс» объявил состав на встречу с челябинским «Трактором», сообщается на официальной странице казанской команды в «Твиттере».

Пятёрки выглядят следующим образом:

  • Юдин — Педан, Азеведу — Кормье — Да Коста;
  • Яруллин — Журавлёв, Галиев — Галимов — Воронков;
  • Лучевников — Фазылзянов, Кувардин — Глухов — Фисенко;
  • Мужиков, Галимзянов, Емец — Бурмистров — Марушев.

Место в воротах займёт 18-летний Артур Ахтямов. Его сменщиком станет 20-летний Амир Мифтахов.

Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

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