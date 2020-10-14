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Кровопусков: Крикунов хорошо себя чувствует. Рассчитываем на его быстрое возвращение

Кровопусков: Крикунов хорошо себя чувствует. Рассчитываем на его быстрое возвращение
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков рассказал о состоянии здоровья главного тренера команды Владимира Крикунова.

«После операции в Санкт-Петербурге Владимир Крикунов чувствует себя хорошо, процесс восстановления идёт очень быстро. Мы держим руку на пульсе, постоянно общаемся с его лечащим врачом и с самим Владимиром Васильевичем. Спасибо игрокам и тренерскому штабу, которые поддержали наставника, обыграв в Санкт-Петербурге СКА.

Знаю, что Крикунову это было очень приятно. В ближайшее время ждём возвращения главного тренера в Москву, он нужен команде. Рассчитываем, что Владимир Васильевич быстро сможет вернуться к работе, тем более что мы знаем, как он сам к этому стремится», — цитирует Кровопускова пресс-служба московского клуба.

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