Кровопусков: Крикунов хорошо себя чувствует. Рассчитываем на его быстрое возвращение

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков рассказал о состоянии здоровья главного тренера команды Владимира Крикунова.
«После операции в Санкт-Петербурге Владимир Крикунов чувствует себя хорошо, процесс восстановления идёт очень быстро. Мы держим руку на пульсе, постоянно общаемся с его лечащим врачом и с самим Владимиром Васильевичем. Спасибо игрокам и тренерскому штабу, которые поддержали наставника, обыграв в Санкт-Петербурге СКА.
Знаю, что Крикунову это было очень приятно. В ближайшее время ждём возвращения главного тренера в Москву, он нужен команде. Рассчитываем, что Владимир Васильевич быстро сможет вернуться к работе, тем более что мы знаем, как он сам к этому стремится», — цитирует Кровопускова пресс-служба московского клуба.
- 14 октября 2020
-
15:38
-
15:25
-
15:03
-
14:37
-
14:21
-
14:01
-
13:45
-
13:20
-
13:05
-
12:35
-
12:15
-
11:53
-
11:32
-
11:14
-
10:55
-
10:21
-
10:10
-
09:52
-
09:30
-
09:11
-
08:50
-
08:36
-
08:11
-
08:00
- 13 октября 2020
-
23:56
-
23:33
-
23:08
-
22:44
-
22:30
-
22:04
-
21:46
-
21:09
-
20:42
-
20:08
-
19:38