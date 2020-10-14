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Место в воротах «Ак Барса» на матч с «Амуром» займёт Мифтахов

Место в воротах «Ак Барса» на матч с «Амуром» займёт Мифтахов
Хоккей / КХЛ 0

«Ак Барс» объявил состав на домашнюю встречу с хабаровским «Амуром», сообщается на официальной странице казанской команды в «Твиттере».

Второй матч подряд пропустит голкипер Тимур Билялов.

Пятёрки выглядят следующим образом:

  • Юдин — Педан, Азеведо — Кормье — Да Коста;
  • Яруллин — Журавлёв, Галиев — Галимов — Воронков;
  • Лучевников — Фазылзянов, Кувардин — Глухов — Валеев;
  • Галимзянов — Ляхов, Емец — Бурмистров — Марушев.

Место в воротах займёт Амир Мифтахов, его сменщиком станет 18-летний Артур Ахтямов.

Напомним, что в предыдущем матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» обыграл «Ак Барс». Встреча прошла на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась со счётом 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина. Таким образом, казанцы проиграли пять матчей из последних семи.

«Ак Барс» потерпел пятое поражение в семи последних матчах
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