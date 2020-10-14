Место в воротах «Ак Барса» на матч с «Амуром» займёт Мифтахов
«Ак Барс» объявил состав на домашнюю встречу с хабаровским «Амуром», сообщается на официальной странице казанской команды в «Твиттере».
Второй матч подряд пропустит голкипер Тимур Билялов.
Пятёрки выглядят следующим образом:
- Юдин — Педан, Азеведо — Кормье — Да Коста;
- Яруллин — Журавлёв, Галиев — Галимов — Воронков;
- Лучевников — Фазылзянов, Кувардин — Глухов — Валеев;
- Галимзянов — Ляхов, Емец — Бурмистров — Марушев.
Место в воротах займёт Амир Мифтахов, его сменщиком станет 18-летний Артур Ахтямов.
Напомним, что в предыдущем матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» обыграл «Ак Барс». Встреча прошла на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась со счётом 3:2 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина. Таким образом, казанцы проиграли пять матчей из последних семи.
«Ак Барс» потерпел пятое поражение в семи последних матчах
- 14 октября 2020
-
18:50
-
18:20
-
18:02
-
17:46
-
17:20
-
16:56
-
16:48
-
16:25
-
15:38
-
15:25
-
15:03
-
14:37
-
14:21
-
14:01
-
13:45
-
13:20
-
13:05
-
12:35
-
12:15
-
11:53
-
11:32
-
11:14
-
10:55
-
10:21
-
10:10
-
09:52
-
09:30
-
09:11
-
08:50
-
08:36
-
08:11
-
08:00
- 13 октября 2020
-
23:56
-
23:33
-
23:08
Партнерский контент