Панарин: кайфую в «Рейнджерс». Отличная команда, крутая организация

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился мнением о своей команде, которая в плей-офф НХЛ вылетела уже на стадии квалификации Кубка Стэнли, уступив «Каролине Харрикейнз» (0-3).
«Думаю, повлияло всё в комплексе. Отвечать за подготовку сложно, мы все разъехались. Каждый готовился по-разному. Но я не думаю, что в этом всё дело. Просто выиграл сильнейший на данный момент. У нас впереди есть будущее. У меня ещё как минимум шесть лет попробовать, даст бог, без травм.
Говорят, что мы сможем претендовать на Кубок только через несколько лет? Хороший пример — «Даллас». Они не были фаворитами в регулярном чемпионате, но дошли до финала. Плюс ко всему могли выиграть. Что касается экспертов, у них такая работа — предполагать. Как всё сложится на самом деле — никто не знает», — цитирует Панарина Sport24.
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