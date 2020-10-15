«Нефтехимик» объявил состав на выездную серию, сообщается на официальном сайте нижнекамского клуба. В короткий выезд тренерский штаб Вячеслава Буцаева взял 25 хоккеистов.

Вратари: Константин Барулин, Евгений Иванников, Федор Коротаев.

Защитники: Алексей Волгин, Глеб Семенов, Отсо Рантакари, Булат Мотыгуллин, Александр Осипов, Александр Брынцев, Александр Логинов, Алексей Пузанов.

Нападающие: Ильдар Шиксатдаров, Тимур Хафизов, Тимур Шарифьянов, Александр Кучерявенко, Павел Порядин, Рафаэль Бикмуллин, Артем Голубович, Максим Грошев, Владимир Галузин, Булат Шафигуллин, Марат Хайруллин, Либор Гудачек, Михаил Бякин, Дэниэл Буцаев.

Напомним, что «Нефтехимику» предстоит сыграть 16 октября с магнитогорским «Металлургом», а 18-го — с челябинским «Трактором».