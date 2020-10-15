«Оттава» продлила контракт с нападающим Ником Полом

Клуб Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с нападающим Ником Полом. 25-летний канадец подписал двухлетнее соглашение, по которому он за первый сезон получит $ 1,2 млн, а за второй — $ 1,5 млн. Общая сумма сделки составит $ 2,7 млн.

В минувшем сезоне Пол провёл 56 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Он забросил 9 шайб и отметился 11 результативными передачами при показателе полезности «0» и 24 минутах штрафного времени.

За карьеру в НХЛ канадский хоккеист провёл 112 матчей. Он забросил 13 шайб и отдал 15 результативных передач при показателе полезности «-14» и 34 минутах штрафа. Пол был выбран клубом «Даллас Старз» в четвёртом раунде под общим 101-м номером на драфте-2013.