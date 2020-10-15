Александр Георгиев продлил контракт с «Рейнджерс» на два года и $ 4,85 млн
Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» подписал новый контракт с голкипером Александром Георгиевым, сообщает CapFriendly. Россиянин подписал двухлетнее соглашение. Общая сумма сделки составит $ 4,85 млн.
В минувшем сезоне 24-летний голкипер принял участие в 34 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись коэффициентом надёжности 3,04 и процентом отражённых бросков 91,0. В плей-офф на лёд не выходил.
Ранее Георгиев подал иск в арбитраж НХЛ. В эту же инстанцию обратился и нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев. В общей сложности иски в арбитраж подали 26 хоккеистов, находящихся в статусе ограниченно свободных агентов.
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