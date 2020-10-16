Магнус Хелльберг займёт место в воротах СКА во встрече с ЦСКА

СКА объявил состав на встречу с московским ЦСКА, сообщается на официальной странице петербургской команды в «Твиттере».



Состав СКА не изменился в сравнении с предыдущим матчем с ХК «Сочи».



Пятёрки выглядят следующим образом:

Бенгтссон — Дыбленко, Марченко — Вей — Тренин;

Ожиганов — Токранов, Кузьменко — Каменев — Бурдасов;

Хафизуллин — Антипин, Тимкин — Кемппайнен — Кетов;

Галенюк — Хуснутдинов, Швец-Роговой — Морозов — Подколзин.

Место в воротах займёт Магнус Хелльберг. Его сменщиком станет Михаил Бердин.



Напомним, что в предыдущем матче петербургский СКА обыграл в гостях «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Большой» и завершилась со счётом 4:1. Владислав Каменев в том матче отметился двумя результативными передачами.