Магнус Хелльберг займёт место в воротах СКА во встрече с ЦСКА
СКА объявил состав на встречу с московским ЦСКА, сообщается на официальной странице петербургской команды в «Твиттере».
Состав СКА не изменился в сравнении с предыдущим матчем с ХК «Сочи».
Пятёрки выглядят следующим образом:
- Бенгтссон — Дыбленко, Марченко — Вей — Тренин;
- Ожиганов — Токранов, Кузьменко — Каменев — Бурдасов;
- Хафизуллин — Антипин, Тимкин — Кемппайнен — Кетов;
- Галенюк — Хуснутдинов, Швец-Роговой — Морозов — Подколзин.
Место в воротах займёт Магнус Хелльберг. Его сменщиком станет Михаил Бердин.
Напомним, что в предыдущем матче петербургский СКА обыграл в гостях «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Большой» и завершилась со счётом 4:1. Владислав Каменев в том матче отметился двумя результативными передачами.
СКА обыграл в гостях «Сочи», Каменев сделал две результативные передачи
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