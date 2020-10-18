Андронов: ЦСКА хорошо сработал, самоотверженно. Потихоньку находим игру в меньшинстве

Капитан ЦСКА Сергей Андронов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (2:1).

«Мы хорошо начали игру, хорошо двигались первый период. Потом во втором периоде было много удалений, немного темп игры сбился. Хорошо провели третий период. Ребята молодцы, дотерпели до конца, в нужный момент забили. Большинство сработало хорошо.

Момент с первым голом? Так получилось, мы поймали их на пересменке. Мы только вышли, неплохо сработали в откате. Пашка Карнаухов перехватил, хорошо получилось выйти «два в один» и забить. Слава богу, получается играть в связке с Карнауховым, есть взаимопонимание. Это очень хорошо. Такие моменты дают команде позитивный импульс.

За счёт чего не дали «Динамо» реализовать большинство? Сегодня хорошо сработали, самоотверженно, не пропустили. Потихоньку находим игру в меньшинстве. Есть моменты, которые надо исправить. Пока есть время на это.

Не знал, что у меня сегодня юбилейный матч, не считал. Для первого периода было слишком много событий – и юбилейный матч, и юбилейное очко. Приятные моменты всегда приятны», — передаёт слова Андронова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.