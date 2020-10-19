«Авангард» поместил нападающего Сергея Шумакова в список травмированных
«Авангард» поместил нападающего Сергея Шумакова в список травмированных, сообщается на официальной странице омской команды в «Твиттере».
«Здоровья и скорейшего возвращения на лёд», — говорится в сообщении.
Напомним, что в матче между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» (2:3 Б), состоявшемся 17 октября, 34-летний защитник уфимского клуба Григорий Панин применил против форварда «ястребов» Сергея Шумакова жёсткий силовой приём. Шумаков после эпизода с Паниным в матче с «Салаватом Юлаевым» на лёд так и не вернулся, а защитника уфимской команды не наказали удалением. Впоследствии спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) рассмотрел эпизод. Панин был дисквалифицирован на один матч и подвергнут денежному штрафу.
Нападающего «Авангарда» Шумакова увезли со льда под руки после силового приёма Панина
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