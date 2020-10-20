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Московское «Динамо» объявило об отмене домашнего матча с рижским «Динамо»

Московское «Динамо» объявило об отмене домашнего матча с рижским «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» на сайте клуба опубликовало официальное заявление по статусу домашнего матча регулярного чемпионата с рижским «Динамо», который был запланирован на 24 октября.

«В ХК «Динамо» Москва поступило письмо от рижского клуба, информирующее о том, что «Динамо» (Рига) не прилетит для участия в матче, который должен был состояться между нашими командами 24 октября. В связи с этим ХК «Динамо» Москва принято решение остановить реализацию билетов на этот поединок», — сказано в официальном заявлении бело-голубых.

Ранее председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис заявил, что у команды продолжается карантин из-за коронавируса. В настоящий момент «Динамо» занимает последнее место в турнирной таблице КХЛ. В активе рижского клуба семь очков после 13 матчей.

Карантин рижского «Динамо» продлён. Не будет матчей с «Авангардом» и московским «Динамо»
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