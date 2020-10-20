Московское «Динамо» объявило об отмене домашнего матча с рижским «Динамо»

Московское «Динамо» на сайте клуба опубликовало официальное заявление по статусу домашнего матча регулярного чемпионата с рижским «Динамо», который был запланирован на 24 октября.
«В ХК «Динамо» Москва поступило письмо от рижского клуба, информирующее о том, что «Динамо» (Рига) не прилетит для участия в матче, который должен был состояться между нашими командами 24 октября. В связи с этим ХК «Динамо» Москва принято решение остановить реализацию билетов на этот поединок», — сказано в официальном заявлении бело-голубых.
Ранее председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис заявил, что у команды продолжается карантин из-за коронавируса. В настоящий момент «Динамо» занимает последнее место в турнирной таблице КХЛ. В активе рижского клуба семь очков после 13 матчей.
- 20 октября 2020
-
15:41
-
15:30
-
15:26
-
15:18
-
15:10
-
14:55
-
14:02
-
13:51
-
13:30
-
13:05
-
13:00
-
12:47
-
12:26
-
12:00
-
11:37
-
11:03
-
11:00
-
10:58
-
10:38
-
10:15
-
10:01
-
09:40
-
09:15
-
09:00
-
08:51
-
08:35
-
08:12
-
08:02
-
03:51
-
03:25
- 19 октября 2020
-
23:40
-
23:31
-
23:27
-
23:22
-
23:00