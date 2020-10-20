Вайсфельд: на прежнем высоком уровне в «Динамо» играет сейчас только Шипачёв

Бывший генменеджер клубов КХЛ, эксперт КХЛ ТВ и «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд прокомментировал выступление московского «Динамо» в нынешнем сезоне.

«Мне кажется, у «Динамо» присутствуют какие-то проблемы. Сначала мне казалось, что неважная игра связана с тем, что лидеры болели во время предсезонной подготовки. Но сейчас прошло достаточно времени, и команда никак не может войти в приемлемую форму.

С чем связаны метания с первым звеном? Я открою вам военную тайну – с тем, что это первое звено плохо играет! Тренерский штаб ищет оптимальное сочетание, ведь ударная тройка не даёт того результата, которого от неё ждут. Поэтому в пару к Шипачёву и Яшкину пробуется то Тарасов, то Кагарлицкий. Считаю, что на прежнем высоком уровне играет сейчас только Шипачёв. К нему меньше всего претензий. Не думаю, что у Яшкина синдром второго сезона. Всё-таки данная история больше касается молодых хоккеистов. Возможно, к Дмитрию более внимательно относятся соперники. Но в этом сезоне Яшкин не так эффективен, как в прошлом», — приводит слова Вайсфельда пресс-служба лиги.