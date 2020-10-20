Скабелка: у «Локомотива» не всегда всё получается в атаке, но создаём много моментов

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (1:0 Б).
«Очень хороший матч, хоть и тяжёлый. Несмотря на то что закончили 0:0 в основное время, у нас было сразу несколько возможностей, чтобы забросить шайбу. Ребята сегодня стояли друг за друга, большое спасибо нашим болельщикам.
У нас было окончание затяжного выезда, ребята совсем недавно вернулись с карантина, поэтому не так просто это всё переносить. Не всегда всё получается в атаке, но создаём много моментов. Большинство – это серьёзный вопрос, в таких матчах нужно реализовывать лишнего. Будем работать над этим.
Дмитрий Красоткин вышел с карантина — и тут такое… Но с ним всё нормально, так бывает – во время матчей в тренеров прилетает шайба», — приводит слова Скабелки пресс-служба лиги.
- 20 октября 2020
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