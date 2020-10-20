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Знарок — об отсутствии Юсе: вы хоть разбираетесь? Знаете, что у нас шесть иностранцев?

Знарок — об отсутствии Юсе: вы хоть разбираетесь? Знаете, что у нас шесть иностранцев?
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок дал комментарий после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом» (0:1 Б).

«Тяжёлый матч, всё решила серия бросков… Почему не играл Юсе? Вы хоть разбираетесь?! Знаете, что у нас в составе шесть иностранцев?! Вот так мы решили сегодня», — цитирует Знарка официальный сайт лиги.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард «Локомотива» Павел Красковский.

Ярославский клуб одержал седьмую победу кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 24 октября в гостях сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Спартак» 22-го в Санкт-Петербурге — со СКА.

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«Локомотив» одержал седьмую победу кряду, обыграв «Спартак» в серии буллитов
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