Знарок — об отсутствии Юсе: вы хоть разбираетесь? Знаете, что у нас шесть иностранцев?
Главный тренер «Спартака» Олег Знарок дал комментарий после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом» (0:1 Б).
«Тяжёлый матч, всё решила серия бросков… Почему не играл Юсе? Вы хоть разбираетесь?! Знаете, что у нас в составе шесть иностранцев?! Вот так мы решили сегодня», — цитирует Знарка официальный сайт лиги.
Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард «Локомотива» Павел Красковский.
Ярославский клуб одержал седьмую победу кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 24 октября в гостях сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Спартак» 22-го в Санкт-Петербурге — со СКА.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
«Локомотив» одержал седьмую победу кряду, обыграв «Спартак» в серии буллитов
- 20 октября 2020
-
23:49
-
23:40
-
23:37
-
23:02
-
22:50
-
22:00
-
21:41
-
21:17
-
20:53
-
20:36
-
19:49
-
19:44
-
18:57
-
18:27
-
18:12
-
17:59
-
17:28
-
16:58
-
16:43
-
16:25
-
15:41
-
15:30
-
15:26
-
15:18
-
15:10
-
14:55
-
14:02
-
13:51
-
13:30
-
13:05
-
13:00
-
12:47
-
12:26
-
12:00
-
11:37
Партнерский контент