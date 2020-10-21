Генменеджер «Чикаго» прокомментировал взятый курс на перестройку состава

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Стэн Боумэн сообщил, что встречался с лидерами команды после сообщений об их недовольстве решением клуба начать перестройку состава.
«Мы очень хорошо поговорили, обсудили в деталях, что происходит. Одна из задач нашей встречи заключалась в том, чтобы прояснить ситуацию, снять все вопросы, которые могли появиться из-за недопонимания. Речь не идёт о перестройке в том плане, что мы все ломаем и избавляемся от всех игроков. Порой нужно принимать непопулярные решения, менять известных хоккеистов. Ветераны провели много времени вместе. Конечно, им нелегко», – цитирует Боумэна пресс-служба НХЛ.
Ранее сообщалось, что Джонатан Тэйвз, Патрик Кэйн, Данкан Кит и Брент Сибрук были недовольны тем, что «Блэкхоукс» обменяли форварда Брэндона Саада и не подписали новый контракт с вратарём Кори Кроуфордом.
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