Дерябин — о матчах с московским «Динамо» и ЦСКА: у нас есть все шансы победить

Защитник минского «Динамо» Дмитрий Дерябин поделился ожиданиями от матчей регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» и ЦСКА.

«Лидеры пока вне игры. У нас стало больше игрового времени, надо стараться, доказывать, что достойны места в составе. Когда больше играешь, появляется уверенность, прибавляешь с каждым матчем.

Смотрел матчи «Динамо» и ЦСКА. Они идут рядом с нами в таблице. Мы должны играть агрессивно и просто, делать всё, что от нас требуется. У нас есть все шансы победить», – цитирует Дерябина пресс-служба белорусского клуба.

В списке травмированных минчан находятся Владимир Алистров, Кирилл Воронин, Роман Горбунов, Артём Демков, Роб Клинкхаммер, Брэндон Козун, Иван Лодня, Франсис Паре, Шэйн Принс, Райан Спунер, Максим Сушко, Дэнни Тэйлор, Доминик Фурх.