Дмитрий Квартальнов заменил 18-летнего Ахтямова после первой пропущенной шайбы

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимает «Ак Барс». В ходе первого периода хозяева впереди — 2:0.
Матч в воротах казанской команды начинал 18-летний голкипер Артур Ахтямов. Однако уже на пятой минуте тренерский штаб гостей произвёл замену голкипера. Это произошло уже после первого гола «Амура» в матче. Хабаровчане выиграли вбрасывание в чужой зоне, Глеб Корягин мощно пальнул от синей линии — Александр Кузнецов удачно подставил клюшку, и шайба влетела в ворота «Ак Барса».
В воротах «Ак Барса» появился Амир Мифтахов, но и он недолго оставался «сухим». На девятой минуте первого периода сольный проход удался Владимиру Бутузову. Бутузов ускорился по правому флангу, ворвался в зону и резко бросил с кистей — Мифтахов не среагировал. Российский форвард отличился при игре в меньшинстве.
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