Дадонов: c «Флоридой» достаточно много общались, но как-то не получилось договориться

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Евгений Дадонов прокомментировал решение покинуть «Флориду Пантерз».

«Мы с ними общались достаточно много. Но как-то не получилось договориться, и я решил, что уже надо определиться. Да и себя не хотелось мучить.

Моя работа не на пляже сидеть, а в хоккей играть. Город для меня не был главным фактором, на что я смотрел. Налоги? Да, это важный фактор. Но как я понимаю, в Канаде есть разные программы, с помощью которых можно сохранять деньги, платить меньше налогов. Это ещё предстоит изучить. Но во Флориде – да, один из самых низких налогов, потому что нет налога штата. То же самое в Техасе и Неваде.

Меня впервые берут в команду на роль ветерана. Ещё не знаю, как это буду чувствовать. Нужно окунуться в атмосферу, всё понять. Но думаю, я готов к этой роли. Время идёт, мы становимся старше. В последние пару лет во «Флориде» я чувствовал, что вокруг всё больше молодых. А до этого я сам, сколько играл, был одним из самых молодых в команде», – цитирует Дадонова «Матч ТВ».