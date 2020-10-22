Пашков: в «Авангарде» много «бей-беги». Никто не будет заниматься обслуживанием Якупова

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о перспективах нападающего Наиля Якупова в «Авангарде».

«Якупов – переоценённый, но всё же неплохой по меркам КХЛ «краёк», который сильно зависим от центрального нападающего и системы игры клуба. В СКА при живом Павле Дацюке он так и не вышел на стабильный уровень, что подчеркнул обмен из Санкт-Петербурга в Хабаровск, прозвучавший как приговор. В «Авангарде», у которого много североамериканского «бей-беги», Якупову будет ещё тяжелее – там никто его обслуживанием заниматься уже не будет.

В «Амуре» была одна шайба, в «Авангарде» будет ещё пять-шесть. Это в лучшем случае – если Боб Хартли быстро не разочаруется в новичке, что с этим тренером периодически происходит», – цитирует Пашкова Russia-Hockey.