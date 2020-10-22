Марченко: в СКА никто не выходит катать вату, дело не в настрое — просто так пошло

Нападающий СКА Кирилл Марченко прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (1:4).
«Проиграли по броскам, по опасным моментам — результат очевиден. Не дожали в конце, не забили свои голы и пропустили на своих ошибках. Скажу от всей команды: желание у нас есть. Никто не выходит катать вату. Просто пропустили в первой смене, это была наша оплошность. Игра пошла не в нашу сторону. Все отскоки и подборы — у «Спартака». Дело не в настрое — просто так пошло. Было тяжело перевернуть такую игру.
Создали мало моментов. Даже если входили в зону — возили по периметру, играли без ворот. Надо было больше агрессии, больше бросать, идти на пятак, а там — шлагбаумы. Надо было залезать «под кожу», забивать трудовой гол. Он бы всё перевернул. Мы этого не сделали, и вот результат. Поражения учат. Победам все радуются, а когда команда играет не в свой хоккей, это всегда анализируется. От этого больше пользы. Главное, сделать правильные выводы», — передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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