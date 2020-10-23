Михайлис — об Ортио: вначале были вопросы, но сейчас он играет всё увереннее и увереннее
Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис поделился мнением об игре финского голкипера Йони Ортио, который был признан лучшим вратарём в КХЛ по итогам минувшей недели.
«Когда я пришёл, Ортио уже подписали. Я разговаривал с тренером по вратарям Александром Шиминым. Он сказал, что вратарь опытный и здорово играет. И он нам поможет. Так и получилось. Да, вначале были какие-то моменты и вопросы. Но, опять же, это из-за физического состояния наших хоккеистов, которое не было на должном уровне.
У вратарской линии физическое состояние тоже оставляло желать лучшего. А сейчас он набрал форму и с каждой игрой играет всё увереннее и увереннее. Руководит командой и обороной, очень помогает. Скажу, я доволен его игрой», — цитирует Михайлиса Vesti.kz.
Йони Ортио: идеальных условий не было ни у кого, особенно у «Барыса»
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