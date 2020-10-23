«Торонто» подписал однолетний контракт с защитником Дермоттом на $ 874 тыс.

«Торонто Мэйпл Лифс» заключил новый контракт с защитником Трэвисом Дермоттом, сообщает официальный сайт команды.
Соглашение с 23-летним канадцем подписано на один год. Заработная плата за сезон составит $ 874 тыс.
В 2015 году защитник был выбран «кленовыми листьями» на драфте НХЛ во втором раунде под общим 34-м номером, а уже 22 июля подписал с клубом контракт новичка, рассчитанный на три года. С 2018 года Дермотт выступает за основную команду «Торонто».
В минувшем сезоне Дермотт принял участие в 19 встречах регулярного чемпионата НХЛ, забросив две шайбы и отдав три результативные передачи при показателе полезности «–4» и 8 минутах штрафного времени. В пяти матчах плей-офф защитник отдал одну результативную передачу при коэффициенте полезности «–2» и 4 минутах штрафа.
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